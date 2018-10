12 ottobre 2018- 14:30 Alitalia: Ugl, bene Di Maio su valore strategico azienda e piano

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Condividiamo le dichiarazioni odierne del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in netta discontinuità rispetto alle intenzioni del precedente Governo, che confermano il valore strategico di Alitalia e la necessità di elaborare un piano industriale degno di questo nome, confermando inoltre che l’esecutivo interverrà entro il 31 ottobre 2018 con una proposta vincolante". Ad affermarlo in una nota è il segretario nazionale Ugl Trasporto aereo, Francesco Alfonsi, il quale ribadisce l’apprezzamento per "l’attenzione dimostrata verso il rilancio del fondo di solidarietà del trasporto aereo"."Abbiamo infine sollecitato l’attivazione di un tavolo costante di confronto – conclude Alfonsi - per entrare nel merito di valutazioni condivise per il futuro di Alitalia".