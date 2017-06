ALITALIA: UILT, CIGS A ZERO ORE DOVEVA ESSERE EVITATA

16 giugno 2017- 17:47

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - “Oggi la procedura di cassa integrazione si è chiusa con un mancato accordo, perché restiamo convinti che quella a 0 ore doveva essere evitata”. Ad affermarlo è il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi sull’esito del tavolo di procedura Cigs aperto da Alitalia in amministrazione straordinaria. “La messa in cassa integrazione dei lavoratori di Alitalia avrà anche un forte impatto sui salari per tutto il tempo necessario all’attivazione dell’integrazione del Fondo di sostegno al reddito del Trasporto Aereo. Ora l’azienda avanzerà l’istanza di cigs in base alle procedure previste dalla legge, ma – avverte il sindacalista - come Uiltrasporti monitoreremo attentamente affinchè vi sia la massima perequazione tra i lavoratori per le giornate a rotazione. Contemporaneamente, vigileremo costantemente affinchè i lavoratori che saranno messi a zero ore dall’azienda siano tutti coinvolti in un processo di formazione e riqualificazione professionale che li renda fungibili perché non siano espulsi dal mondo del lavoro”.