19 novembre 2018- 11:53 Alitalia: Uilt, coordinamento a Paleari e subito incontro con Di Maio

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - “Con l’uscita di Gubitosi da Alitalia, bisogna dare continuità al percorso di normalizzazione della compagnia aerea, prevedendo che sia il commissario Paleari a coordinare la terna dei Commissari”. Ad affermarlo il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, che spiega: “Un nuovo coordinatore significherebbe perdere ulteriore tempo prezioso, che invece è necessario al percorso di sviluppo dell’azienda, per il quale i lavoratori non solo hanno condiviso gli obiettivi, ma si sono impegnati con ulteriori sacrifici”. “Non è quindi ulteriormente procrastinabile - conclude Tarlazzi - un incontro con il Ministro Di Maio, di riconferma delle garanzie che come organizzazioni sindacali abbiamo ricevuto da lui nell’unico incontro finora avvenuto il 12 ottobre scorso. È urgente che il Ministro ci renda partecipi ed edotti di quello che saranno le scelte e il futuro della Compagnia”.