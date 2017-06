ALITALIA: UILT, FIDUCIA IN EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN TEMPI RISTRETTI

21 giugno 2017- 15:42

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Siamo confidenti nel fatto che l'azienda ritrovi l'equilibrio economico- finanziario in tempi ristretti". E' l'auspicio espresso dal segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, nel corso di un'audizione delle organizzazioni sindacali presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato. "Il problema di Alitalia - ha sottolineato Tarlazzi -non è il costo del lavoro ma i sovraccosti sul carburante, leasing, manutenzioni. Questo l'avevamo denunciato a dicembre ma il piano industriale che ci venne presentato prevedeva un taglio del costo del lavoro di 650 milioni di in 3 anni. Non era un piano credibile". "Ci pare che quello che stanno facendo i commissari è proprio quello di aggredire i costi comprimibili partendo da quelli che abbiamo indicato", ha detto Tarlazzi per il quale "è importante riprendere un buon climi di fiducia con i lavoratori e l'utenza perché con una buona gestione , il prodotto Alitalia è in grado ancora di soddisfare gli investitori e il Paese". "Quello che stanno facendo ora i commissari -ha sottolineato Tarlazzi - è quello che avrebbero dovuto fare i manager negli anni scorsi". L'emento negativo per Tarlazzi è il ricorso alla cassa integrazione e in particolare la decisione di ricorrere alla cgis a zero ore per 317 lavoratori. "Avremmo preferito un ragionamente a valle della presentazione del piano industriale", ha detto Tarlazzi.