17 ottobre 2018- 15:50 Alitalia: Uilt, no ridimensionamento, pronti a dare battaglia

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - “Con l’avvicinarsi della scadenza della procedura di vendita di Alitalia, riaffiorano notizie su compagnie aeree, come Easy Jet, interessate ma con un organico ridimensionato. Alitalia non ha bisogno di ridimensionamento, nè del perimetro di attività e neppure dell’organico”. Ad affermarlo, in una nota, è il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi. “La compagnia ha ampia capacità di sviluppo se le si dà la possibilità di fare i giusti investimenti. Serve la partecipazione dello Stato e il coinvolgimento dei lavoratori nel controllo della sua gestione e serve un partner industriale-finanziario internazionale, cha abbia come obiettivo lo sviluppo di Alitalia". “Chiunque voglia fare offerte per ridimensionarla – avverte il segretario della Uiltrasporti - se ne faccia una ragione: perché non saremo d’accordo a ridurre le nostre aspettative e per questo siamo pronti a dare battaglia”.