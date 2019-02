14 febbraio 2019- 18:36 Alitalia: Uilt, restiamo preoccupati, Governo ci coinvolga su piano

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - “La nostra preoccupazione resta alta”. E’ quanto dichiara il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, dopo l'incontro tra Govern e sindacati al Mise. “La prima preoccupazione che abbiamo – spiega- è che più tempo passa e più il valore di Alitalia si abbassa. Vogliamo per il bene della compagnia che tutto si definisca bene ed in tempi molto brevi. “Al Governo chiediamo coinvolgimento nella stesura del piano industriale e certezza dei nuovi investimenti in aeromobili per il lungo raggio, che attualmente realizza il 50% del fatturato di Alitalia e va dunque sviluppato, nelle manutenzioni e nello handling". "Vogliamo partecipare - dice Tarlazzi - alla elaborazione del piano industriale per avere certezza che i due modelli di business EasyJet e Delta trovino equilibrio in Alitalia senza confliggere, tanto più che oggi ci è stato detto che l’ingresso del Mef in Alitalia è subordinato alla sostenibilità del Piano Industriale, e né Delta né Easy Jet al momento hanno rassicurato sulla volontà di andare fino in fondo". “Restiamo molto preoccupati - aggiunge Tarlazzi - sul Fondo di solidarietà del trasporto aereo, che non è stato reso strutturale, come invece ci era stato promesso dal Ministro negli incontri precedenti, con il rischio di comprometterlo, perché le regole richiedono una sostenibilità di 8 anni e il settore in generale, nonostante la crescita del trasportato, continua a registrare crisi aziendali in tutta Italia”.