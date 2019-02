14 febbraio 2019- 18:36 Alitalia: Uilt, restiamo preoccupati, Governo ci coinvolga su piano (2)

(AdnKronos) - “Su quanto dichiarato oggi dal Ministro di Maio, sull’ingresso dello Stato nelle quote azionarie di Alitalia, perché non sia rimpicciolita, sia salvaguardata l’occupazione e sviluppata la funzione turistica necessaria al Paese, diamo un valore positivo, come alla sua rivalutazione di oggi del ruolo dei Commissari, che in questa fase devono giocare in attacco per giungere alla definizione di un piano industriale tra FS, Delta e EasyJet il prima possibile", aferma ancora Tarlazzi. “Interpretiamo positivamente anche l’assicurazione che ci ha fatto sul ruolo che potrà avere Cdp, con la costituzione di una eventuale società per l’acquisto di aeromobili da noleggiare ad Alitalia, nel caso in cui le condizioni di mercato dovessero essere speculative. Le cose che il Ministro ci ha detto oggi sono positive, ma dovranno essere tutte verificate", precisa Tarlazzi. "Intanto, manteniamo aperta la procedura di raffreddamento prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali, aprendo a breve la seconda fase al Mit, perché l’attenzione deve restare massima. Vogliamo una Alitalia che con tutti i suoi dipendenti, apra una nuova stagione della aeronautica civile italiana, di successo e sviluppo”.