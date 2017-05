ALITALIA: USB, AZIENDA SCARICA DISASTRO SU LAVORATORI

2 maggio 2017- 16:24

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Alitalia scarica sui lavoratori il disastro della gestione di questi anni". Ad affermarlo è l'Usb che commenta le dichiarazioni contenute nel comunicato diffuso dalla compagnia dopo l'assemblea degli azionisti e il consiglio di amministrazione che ha richiesto la procedura di amministrazione straordinaria. "L'attuale cda tenta così di nascondere i propri errori che hanno prodotto danni enormi per l'azienda e per i lavoratori", dice la sigla sindacale. Per il 5 maggio l'Usb ha convocato a Fiumicino un'assemblea di tutti i lavoratori. Usb "valuta come irresponsabile il 'venir meno del supporto dei soci', motivato con l’esito del referendum: un comunicato, quello aziendale, che suona come una vera e propria provocazione". "Gravissime - prosegue l'Usb - le responsabilità del sindacato confederale e delle associazioni professionali che ancora non hanno ritenuto opportuno di avviare il confronto con i lavoratori. Ora bisogna guardare avanti partendo dal fatto che la rappresentanza sindacale è stata completamente delegittimata". "Oggi l'Usb ha inviato al Governo e alle istituzioni una nota in dieci punti per il rilancio di Alitalia che parte dalla premessa che questa società ha ancora un patrimonio di lavoratori, di aeromobili e di passeggeri. Nella nota - riferisce l'Usb - si richiede la riforma del sistema del trasporto aereo e di un forte investimento, anche attraverso l'intervento dello stato e sino alla nazionalizzazione, per l’acquisizione di un numero importante di macchine di lungo raggio e per costruire un sistema razionale di alleanze e di partnership".