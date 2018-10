12 ottobre 2018- 14:22 Alitalia: Usb, bene intervento pubblico, ora libretto istruzioni

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Dopo 15 anni di accelerazioni sulla privatizzazione di Alitalia, dopo la svendita all’esterno di settori importanti, dopo l’ingresso e l’uscita ingloriosa di capitani sedicenti coraggiosi, dopo il tourbillon di compagnie straniere, finalmente lo Stato torna a manifestare il proprio interesse per un settore produttivo strategico per l’Italia, come da sempre sostenuto in assoluta solitudine dall’Unione Sindacale di Base, l’unica a chiedere la nazionalizzazione della compagnia". Così l'Unione Sindacale di Base che al Ministero dello Sviluppo Economico su Alitalia ha espresso "apprezzamento al ministro Di Maio per l’annunciata inversione di rotta sul destino della compagnia, riservandosi però di verificare nella sostanza l’operato futuro di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti".Usb, rileva, "ha preso atto della volontà del governo di considerare invalicabili le prossime scadenze sul bando del 31 ottobre e sul prestito ponte del 15 dicembre e di presentare una lettera d'impegni per destinare lo stanziamento a investimento e non a puro e semplice risanamento".