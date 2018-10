12 ottobre 2018- 14:22 Alitalia: Usb, bene intervento pubblico, ora libretto istruzioni (2)

(AdnKronos) - Tuttavia, ha ricordato Usb a Di Maio, "che su questo punto ha convenuto - adesso occorre un libretto delle istruzioni che parta dal fare esattamente l'opposto di quanto visto negli ultimi 15 anni. Occorre che siano specificati gli investimenti necessari per la riconversione sul lungo raggio e per la reinternalizzazione dei processi svenduti all’esterno, elementi che garantiscono la piena occupazione e il rilancio di un asset strategico nell'interesse di questo paese".Nello stesso libretto delle istruzioni, aggiunge l'Usb, "deve esserci la riforma del trasporto aereo, altro elemento da sempre sostenuto da Usb, per superare una fase che ha di fatto favorito le compagnie low cost e ulteriormente azzoppato Alitalia".Positivo dunque l’interesse dello Stato, sottolinea Usb, "si traduca o meno nell’intervento di FS, bene la ricerca di nuove linee strategiche per l’intera filiera del turismo, ma no alla parola esuberi. Su questo aspetto abbiamo l'ambizione di fare meglio di quanto deciso per Ilva. Se la formula deve essere quella di good company-bad company, quest’ultima non deve assolutamente riguardare i lavoratori. L’operazione Alitalia deve fare capo allo Stato, l’unico che può riportare sullo scenario mondiale una compagnia che si è tentato di uccidere in tutti i modi. No esuberi, sì investimenti". Proprio a sostegno di questa proposta i lavoratori Alitalia e di tutto il Trasporto Aereo "parteciperanno il 20 alla manifestazione nazionale di Roma indetta da Usb per le nazionalizzazioni".