ALITALIA: USB, COLPI SCENA SU SVENDITA SONO TEMPO SOTTRATTO A RILANCIO

12 gennaio 2018- 16:07

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Usb Lavoro Privato conferma tutta la propria "contrarietà a un processo destinato a diventare un regalo ad altri gruppi industriali, contrario all'interesse dei lavoratori e a quello dell'intero Paese, spinto solo dal furore ideologico di ministri in cerca di future poltrone". L'Usb ritiene che i colpi di scena riguardo al processo di vendita di Alitalia "sia tempo prezioso sottratto alle azioni di risanamento e di rilancio dell'azienda che riteniamo essere la vera priorità e la grande opportunità per Alitalia e per le sue maestranze". Ad affermarlo in una nota è l'Usb in merito alla vicenda Alitalia.Alitalia, sgravata degli incredibili extra-costi caricati da una gestione fallimentare, rileva il sindacato, "è un azienda in deciso equilibrio con Ebit positivo, come confermato anche dall'andamento di pochi mesi di gestione commissariale. Altro che le balle che vengono raccontate dal Governo. Siamo pronti a dimostrare che il vero danno alla collettività e all'economia nazionale sia venuto dalle folli privatizzazioni e dall'aver abbandonato qualsiasi politica di settore, permettendo di depauperare non solo un patrimonio umano e professionale, ma di “trasferire” all'estero interi pezzi interi di pil italiano".Per questo, sottolinea l'Usb, "convinti dell'inutilità di rincorrere tutte le voci sul futuro di Alitalia, ci aspettiamo chiarimenti a breve da parte dei commissari straordinari e continueremo a chiedere a ogni singola forza politica di esprimere la propria valutazione nel merito su un settore strategico come quello del trasporto aereo".