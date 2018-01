ALITALIA: USB, COLPI SCENA SU SVENDITA SONO TEMPO SOTTRATTO A RILANCIO (2)

12 gennaio 2018- 16:07

(AdnKronos) - L'arrivo di altre proposte da parte di grandi gruppi come Air France e Delta, che si aggiungono a quelle di Easyjet e Cerberus, sottolinea l'Usb, "confermano l'enorme interesse che Alitalia suscita specialmente se offerta a prezzi di saldo come sta tentando di fare in tutti i modi questo Governo. Dall'altra parte, la lettera di Lufthansa che sarebbe stata recapitata ieri al ministro Calenda, con la richiesta di operare preventivamente migliaia di licenziamenti prima di presentare l'offerta, chiarisce l'ovvietà nota a tutti di come i grandi non vengano qui certo a investire e creare occupazione, piuttosto a prendersi il mercato che gli interessa".Emerge in modo sempre più netto, aggiunge l'Usb, "che questa è una partita dove si gioca la spartizione di uno dei maggiori mercati in Europa da parte dei grandi gruppi continentali, nonché il futuro politico dei Ministri dell'attuale governo alla vigilia della tornata elettorale. Una specie di congresso di Vienna due secoli dopo, dove si parla di tutto fuorché di quale sia il reale interesse nazionale, dei suoi cittadini e dei suoi lavoratori".