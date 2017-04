ALITALIA: USB, FALSITà E MEZZE VERITà PER DEMONIZZARE LAVORATORI

27 aprile 2017- 16:10

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Da due giorni si è scatenato un attacco mediatico senza precedenti contro i lavoratori di Alitalia, quasi fossero loro i responsabili di decenni di malagestione, di errori manageriali macroscopici, di accordi a perdere con compagnie straniere e regali alle low-cost, di connessioni partitiche e lobbistiche che nel tempo hanno depotenziato fortemente il ruolo di una delle più grandi aziende italiane e sicuramente la più grande del Lazio" A denunciarlo è il coordinatore nazionale dell'Usb, Fabrizio Tomaselli, che parla di "un attacco vergognoso costruito su falsità e mezze verità al quale si sta prestando anche gran parte della stampa". "Un attacco ai lavoratori che hanno detto un solido 'no' non solo ai sacrifici richiesti, ma soprattutto al fatto che questi sacrifici avrebbero dovuto 'sorreggere' - dice Tomaselli - un piano industriale inesistente, senza alcun futuro, senza una strategia vincente, pensato probabilmente solo per arrivare alle prossime elezioni". "I veri responsabili dello sfascio di Alitalia sono da una parte il mondo politico che ha sempre banchettato nelle pieghe della compagnia aerea nazionale e dall'altra quel sindacato che ha firmato l'ultima intesa e che ha sempre accettato quasi tutto in cambio delle briciole che cadevano dai vari tavoli di trattativa. E responsabili sono anche quasi tutti i vertici aziendali che si sono avvicendati in questi anni, sia quelli che poi hanno fatto carriera, sia quelli poi inquisiti e condannati", prosegue Tomaselli.