ALITALIA: USB, FALSITà E MEZZE VERITà PER DEMONIZZARE LAVORATORI (2)

27 aprile 2017- 16:10

(AdnKronos) - "Chi dice ora che l'intervento dello stato e la nazionalizzazione non sono possibili, mente sapendo di mentire, perché la nazionalizzazione - sottolinea Tomaselli - è prevista dall'art. 43 della Costituzione che recita: 'A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale". "E' evidente - afferma Tomaselli - che chi è stato battuto nel Referendum del 4 dicembre scorso, oggi non vuole neanche applicare quello che prevede l'art. 43 della nostra Carta Fondamentale. Il Ministro Calenda che si scaglia contro l'intervento pubblico dovrebbe ricordarsi che i 20 miliardi elargiti alle Banche, al netto dei rimborsi ai piccoli azionisti, sono una cifra enorme utilizzata per un intervento diretto dello Stato che, la si chiami come si crede, è di fatto una nazionalizzazione". "Nessuno pensi quindi che la campagna mediatica messa in atto contro i lavoratori di Alitalia e contro chi ritiene che il pubblico debba svolgere un ruolo fondamentale nella vita economica e sociale del paese, possa passare senza forti contraccolpi. Si sta giocando una partita importante per le sorti di migliaia di lavoratori e di un settore importante e strategico per l'intero paese e su questo nessuno può e deve strumentalizzare", conclude il sindacalista.