ALITALIA: USB, RIPRENDERE AL PIù PRESTO NEGOZIATO

26 aprile 2017- 18:24

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Riprendere al più presto il negoziato sulla vertenza Alitalia. A chiederlo è l'Usb in una lettera inviata al Governo e ai vertici della compagnia. "La posizione di Usb è nota e consiste in sintesi nella dichiarata necessità di un diverso piano industriale che si sviluppi anche attraverso un intervento decisivo e radicale del governo nella gestione e nel capitale di Alitalia, sino alla nazionalizzazione, e in una riforma complessiva del settore del trasporto aereo che definisca regole uguali per tutti i vettori, comprese le low cost", dice l'Usb.Usb "ritiene che l'approccio a questa ipotesi di lavoro non possa essere di carattere ideologico come sembra invece emergere dalle dichiarazioni stampa di alcuni esponenti del Governo e che il confronto debba essere improntato alla soluzione dei problemi anche a medio/lungo termine attraverso la definizione di un piano industriale credibile e strategicamente valido che dia certezze occupazionali ai lavoratori Alitalia e un futuro all'intero settore del trasporto aereo".