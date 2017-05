ALITALIA: ZANETTI, STOP SOLDI PUBBLICI, MODELLO MERIDIANA VISTO CON ETIHAD

2 maggio 2017- 16:44

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Basta soldi dei contribuenti in quel pozzo senza fondo che è Alitalia. La soluzione 'alla Meridiana' l'abbiamo giustamente già messa in campo con il Governo Renzi con l'ingresso di Ethiad, ma non è bastato perché l'operazione a monte, messa in campo da Berlusconi nel 2008, era talmente dissennata e inconsistente da essere irrimediabile". Lo ha dichiarato Enrico Zanetti, segretario di Scelta Civica, intervenendo a Tgcom24."Ora - avverte Zanetti - non si ripetano gli stessi errori e si ringrazi la provvidenza se ancora ci sarà qualche compagnia europea disposta a divenire azionista di maggioranza".