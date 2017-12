ALLA SCALA DI MILANO 2MILA GIOVANI PER LA 'PRIMINA' DI ANDREA CHéNIER

4 dicembre 2017- 10:08

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Oltre 2mila giovani per la 'primina' del Teatro alla Scala, l'anteprima dedicata ai ragazzi dell'opera 'Andrea Chénier' che apre la stagione lirica del Piermarini di Milano. Il progetto Scala Under 30 della Fondazione Teatro alla Scala, sostenuto da Intesa Sanpaolo, ha offerto a giovani dai 6 ai 30 anni l’anteprima integrale dell’opera di Umberto Giordano con la stessa direzione, cast e scenografia della Prima ‘dei grandi’ del 7 dicembre. Un'anteprima che ha conquistato i giovani spettatori. Ma prima di assistere alla rappresentazione dell’opera di Umberto Giordano, diretta dal maestro Riccardo Chailly, un gruppo selezionato di 30 ragazzi è stato ospite di Intesa Sanpaolo alle Gallerie d’Italia per una lezione introduttiva sull’Andrea Chénier tenuta da Fabio Sartorelli, docente dell’Accademia della Scala. "Abbiamo aumentato il pubblico con meno di 25 anni di più del 20% negli ultimi anni. E questo è un segno molto importante. Anche questo programma per i giovani probabilmente in 10-20 anni porterà tutta una nuova generazione alla Scala", ha detto Alexander Pereira, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, a margine dell'anteprima. "La cosa più bella che possiamo fare è portare una nuova generazione in Teatro, così noi possiamo sopravvivere", ha aggiunto. "Giovani e giovanissimi sono nuovamente protagonisti di questo progetto che punta a risvegliare la conoscenza e l’apprezzamento della musica anticipando l’appuntamento più importante del programma della Scala, il tempio della lirica mondiale", ha commentato Vittorio Meloni, direttore Relazioni esterne Intesa Sanpaolo. "Si tratta di un’idea vincente come confermano i numeri, ma soprattutto l’entusiasmo e il calore di questo pubblico speciale e per questo trova il pieno sostegno di Intesa Sanpaolo". Si replica con le stesse modalità in occasione del balletto La Signora delle Camelie il 15 dicembre.