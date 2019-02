14 febbraio 2019- 07:27 Alleanza Assicurazioni, in arrivo 900 assunzioni

Genova, 14 gen. - (AdnKronos) - "Ci sono tre eventi memorabili del 2018 che vanno ricordati: il primo è il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Alleanza, che prevede un programma importante di assunzioni. Noi assumeremo 900 giovani nel corso dei prossimi anni di cui 300 già dal 2019". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, Davide Passero, a margine della Convention annuale del gruppo, primo network assicurativo digitalizzato in Europa, incontro che si è svolto ai Magazzini del Cotone di Genova."Il secondo evento - ha ripreso Passero - è l'entrata in vigore dell'Insurance distribution directive, dal primo di ottobre, una normativa destinata a rivoluzionare il settore assicurazioni. Noi ci siamo fatti trovare pronti, stiamo investendo in strumenti, metodi e competenze per riuscire a sviluppare consulenze di valore". Il terzo evento, secondo l'Ad del gruppo, riguarda il progetto socio-educativo "Ora di Futuro". "Ha avuto luogo sul territorio in 120 piazze italiane -sottolinea Passero - abbiamo fatto una grande manifestazione in contemporanea portando bambini a favore di altri bambini per raccogliere fondi per il progetto destinato ad aprire centri in Italia a sostegno di famiglie e bambini in difficoltà. A Genova abbiamo aperto il primo centro che aiuterà 80 famiglie e 160 bambini, un intervento che ci è particolarmente a cuore qui a Genova dove è nata Alleanza"."Ora di Futuro", che prevede azioni di supporto e percorsi di educazione alla genitorialità, ora ha una sede a Genova, nel quartiere di Sampierdarena. Il centro servirà ad offrire un supporto di preparazione alla nascita, corsi di educazione alimentare e finanziaria per la gestione dei bilanci familiari, con i genitori che saranno supportati per l’affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative e i bambini coinvolti in gite formative, giochi e laboratori educativi. In Liguria, dove Alleanza Assicurazioni è nata nel 1898, il gruppo conta circa 40 mila clienti, attraverso 27 sedi tra agenzie e punti operativi e oltre 250 persone tra dipendenti e consulenti assicurativi.