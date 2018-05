4 maggio 2018- 14:23 Allianz: stop alle attività legate al carbone entro il 2040

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Il gruppo assicurativo tedesco Allianz si impegna a sostenere nei prossimi decenni il cambiamento globale verso un'economia a basse emissioni di anidride carbonica ed entro il 2040 eliminerà gradualmente sia gli investimenti proprietari in attività basate sul carbone sia la copertura assicurativa di tali rischi. Inoltre, si spiega, l'azienda ridurrà la propria 'impronta di carbonio' entro il 2040, ad esempio attraverso una maggiore percentuale di energie rinnovabili nell’acquisto di elettricità. "Il cambiamento climatico genera enormi rischi economici e sociali. Oggi sta già danneggiando milioni di persone", spiega il ceo di Allianz, Oliver Bäte. "In qualità di assicuratori e investitori leader, vogliamo promuovere la transizione verso un'economia rispettosa del clima".Nel 2015 la comunità internazionale si è fissata l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a meno di due gradi Celsius per evitare i rischi associati ai cambiamenti climatici. Allianz "sostiene questa trasformazione a lungo termine anche finanziando le energie rinnovabili ed è leader mondiale nella fornitura di assicurazioni speciali per gli impianti di produzione di energia rinnovabile", si spiega dal gruppo.Lo scopo della strategia per il clima è garantire l'integrazione dell'obiettivo di due gradi in tutte le collegate attività del gruppo Allianz. Insieme a partner della scienza, della società civile e dell'economia nell'ambito della non-profit Science Based Target Initiative, Allianz svilupperà i metodi e gli obiettivi entro la fine dell'anno. Per l‘investimento dei premi dei suoi clienti assicurativi, Allianz definisce come uno dei suoi obiettivi a lungo termine quello di strutturare gli investimenti negoziabili in tutti i settori ad alta intensità di carbonio in modo che risultino neutrali per il clima. Le aziende che non riusciranno ad adeguare le loro emissioni di gas effetto serra all'obiettivo di due gradi nei prossimi decenni saranno gradualmente rimosse dal portafoglio.