ALMAVIVA: CGIL SICILIA, ACCORDO PALERMO SEGNO FAME DI LAVORO

24 maggio 2017- 19:35

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "E’ un accordo che ha avuto per i lavoratori il crisma dell’inevitabilità. E’ il frutto dei rapporti di forza completamente sbilanciati a favore dell'impresa che si sono creati nel mercato del lavoro a causa della più recente legislazione, ma anche della mancanza di politiche nazionali di settore". Lo dicono Michele Pagliaro, segretario generale della Cgil Sicilia, e Davide Foti, coordinatore regionale Slc, a proposito dell’intesa siglata ieri a Palermo dalle rappresentanze sindacali unitarie con Almaviva che prevede "la sospensione di 4 scatti di anzianità e il blocco della maturazione del Tfr per un anno e un modesto investimento sull'information Tecnology". Il testo era stato in precedenza approvato dai lavoratori in un referendum che ha registrato l’82,76 per cento di sì, un risultato che, per Pagliaro e Foti, "oltre a essere frutto del rapporto di forza sbilanciato è la rappresentazione plastica della fame di lavoro enorme che c’è nell’Isola". Cgil e Slc rilevano, peraltro, che "negli ultimi sei mesi l’azienda oltre a licenziare migliaia di persone va delineando una politica del massimo ribasso anche in gare di commesse statali. Riteniamo - affermano Foti e Pagliaro - che sia non più rinviabile l’apertura di un tavolo nazionale sulla crisi dei settori produttivi e per arrestare la pericolosa deriva che potrebbe aprirsi".