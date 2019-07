11 luglio 2019- 16:16 Almaviva: Pd, 'governo ha obbligo di intervenire per salvaguardia lavoratori'

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "Il governo ha l’obbligo di intervenire al fine di salvaguardare la continuità occupazionale del gruppo Almaviva Contact, tutelando i 20mila lavoratori siciliani che operano nel settore dei call center, scongiurando una catastrofe sociale". Così i parlamentari regionali del Pd in un ordine del giorno, accettato come raccomandazione dal governo, sulla grave situazione che investe il comparto delle telecomunicazioni nell’Isola."Il comparto economico dei call center è investito da una crisi profonda che sembra preludere al collasso, a causa della riduzione del 70% dei volumi di traffico comunicata dai due principali committenti, WindTre e Tim e dell’incertezza per la commessa Alitalia - spiegano - La prospettiva attuale per il sito di Palermo, che impiega la maggior parte dei lavoratori dell’azienda, è quella di una contrazione dei livelli occupazionali pari, secondo le stime dei sindacati, a circa il 45%, con oltre 1.200 lavoratori a rischio". Indispensabile, secondo i parlamentari del Pd, "che il governo regionale intervenga presso il Ministero del lavoro affinché sia aperto un tavolo di crisi con le aziende operanti nel settore dei call center". Nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali erano state ascoltate dalle commissioni Lavoro ed Attività produttive dell’Ars.