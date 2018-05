5 maggio 2018- 17:40 Alpini: Bressa, raduno a Trento valore simbolico per ribadire riconciliazione

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - L'adunata nazionale degli Alpini in programma domenica prossima a Trento, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le iniziative comuni insieme agli Schutzen organizzate il giorno prima, "hanno sicuramente un alto valore simbolico, per ribadire una riconciliazione che comunque a 100 anni dalla fine della prima Guerra mondiale è completamente avvenuta, come del resto dimostra ciò che è diventato in questo secolo il Trentino Alto Adige". Lo dice all'Adnkronos il senatore del Gianclaudio Bressa, membro del Gruppo delle Autonomie."Ciò non toglie -aggiunge- che si tratta di un gesto assolutamente utile, estremamente significativo", anche alla luce dei rischi legati al ritorno dei nazionalismi e alle difficoltà che incontra l'Unione europea, "ed è naturalmente importante anche l'intervento del Presidente Mattarella".