ALPINI: DOMANI ZAIA A TREVISO PER CERIMONIA ALZABANDIERA

11 maggio 2017- 18:52

Treviso, 11 mag. (AdnKronos) - Oltre alla cerimonia dell'alzabandiera in programma alle ore 9 in piazza Vittoria, nell'ambito della manifestazioni per la 90. Adunanza degli Alpini che si aprirà domani a Treviso, il Presidente della Regione, alle ore 18, a porta Santi Quaranta, parteciperà alla cerimonia degli Onori al Labaro ANA e alla Bandiera di Guerra e al successivo sfilamento attraverso le vie cittadine fino alla Prefettura. Qui, intorno alle 19,30, saranno resi gli Onori finali alla Bandiera di Guerra.