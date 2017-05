ALPINI: ZAIA, GRAZIE ANCHE UN'ORGANIZZAZIONE SANITARIA SENZA PRECEDENTI (2)

12 maggio 2017- 11:59

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo in campo in forze – dice il Presidente – con 56 mezzi di soccorso con relativi equipaggi, dei quali 36 ambulanze, 4 veicoli di soccorso avanzato, 9 mezzi di supporto e persino 2 biciclette, per arrivare con le prime cure anche in eventuali punti irraggiungibili dai mezzi più grandi. I sette Pma sono in realtà altrettanti ospedali da campo, attrezzati con tutti i medicinali necessari, con strumenti e presìdi medico-chirurgici, con medici e infermieri e organizzati con un’area rossa per affrontare e stabilizzare anche casi gravi e un’area di visita”.All’organizzazione della Sanità regionale, si affianca un ospedale interamente gestito dall’Ana, dotato di 20 posti letto. I PMA sono collocati all’ex Pattinodromo, in Piazza Duomo, in Piazza Indipendenza, in Piazza Matteotti, in Via Roma, a Porto Santi Quaranta e in Piazza Vittoria. Il Piano di Assistenza Sanitaria predisposto prvede anche il potenziamento di vari reparti dell’Ospedale Cà Foncello.