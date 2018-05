2 maggio 2018- 10:20 Alpitur: Asset Italia 1 acquista altre quote (2)

(AdnKronos) - Alpiholding si è anche impegnata ad acquistare o a far acquistare, alle stesse condizioni, ulteriori quote di Alpitour nel caso alcuni tra gli altri soci fossero interessati a cederle nel medesimo contesto. L’imprenditore torinese Levi, azionista storico di Alpitour, resterà nel capitale in ottica di investimento a lungo termine, così come Fabio Landini, ex socio di Presstour; Wise sgr acquisirà una partecipazione diretta in Alpitour di circa il 3,5%. "L’operazione si inquadra perfettamente nelle prospettive di accelerazione dello sviluppo e di rafforzamento patrimoniale del gruppo Alpitour ed è anche mirata a dare ulteriore compattezza alla compagine azionaria nel lungo termine, in ottica di quotazione in borsa nei prossimi due o tre anni", si legge nella nota diffusa. "Questa operazione sancisce l'inizio di un nuovo ambizioso capitolo della storia di Alpitour" dichiara Gabriele Burgio, presidente e ad del gruppo Alpitour.