ALSO: IN 2017 UTILE SALE A 92,5 MLN, FATTURATO A 8,9 MLD

12 febbraio 2018- 08:09

Roma, 12 feb. (AdnKronos/ats) - Also, il gruppo svizzero attivo nel commercio di prodotti informatici, ha registrato nel 2017 una crescita dell'11,2% dell'utile netto, a 92,5 milioni di euro (105,6 milioni di franchi). Il fatturato ha raggiunto gli 8,9 miliardi di euro, facendo segnare una progressione dell'11,4%. Il risultato operativo ebit è salito del 9% a 124,2 milioni, mentre l'ebitda del 7,7% a 157,3 milioni, indica l'azienda in una nota odierna. "Si tratta di un risultato eccezionale. Abbiamo superato i nostri obiettivi per il 2017, portiamo avanti con successo la nostra trasformazione e applichiamo in modo coerente la nostra strategia", ha sottolineato il direttore generale, Gustavo Möller-Hergt. Per l'anno in corso, il consiglio di amministrazione propone il versamento di un dividendo di 2,75 franchi per azione, contro 2,25 dodici mesi fa. Per il via libera si attende l'assemblea generale del 27 marzo prossimo.