ALSTOM: CONTRATTO IN MAROCCO DA 130 MLN

9 febbraio 2018- 12:18

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - Alstom si aggiudica un contratto per la fornitura di trenta locomotive elettriche Prima in Marocco per 130 milioni di euro. Il contratto è stato attribuito da Oncf, la società delle ferrovie del Marocco. Lo rende noto Alstom in un comunicato. Le locomotive saranno costruite a Belfort, in Francia.