ALSTOM: OTTIENE CERTIFICAZIONE ISO 37001 PER SUO SISTEMA ANTICORRUZIONE

3 luglio 2017- 11:10

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Alstom ha ottenuto da AFNOR Certification la prima certificazione AFAQ ISO 37001, in seguito a un audit eseguito tra marzo e maggio 2017 presso sette siti in Francia e in Europa, a conferma del suo impegno nella lotta alla corruzione. La norma internazionale ISO 37001, introdotta nell'ottobre 2016, si legge in una nota, sostiene una serie di misure volte ad aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni, sia private che pubbliche, a prevenire, rilevare e affrontare le pratiche corruttive attraverso l'attuazione di un sistema di gestione anticorruzione."Siamo molto orgogliosi di essere tra le prime aziende al mondo a ricevere questa certificazione, che dimostra il nostro forte impegno verso l'etica e convalida i notevoli sforzi compiuti internamente per aumentare la comunicazione e la consapevolezza delle nostre procedure e dei nostri valori etici, attuati dal reparto Etica e Conformità", afferma Henri Poupart-Lafarge, Ceo di Alstom."Abbiamo osservato un forte desiderio da parte dell'alta direzione e dei team di avviare iniziative di lotta alla corruzione in Europa. Diverse procedure, coordinate con efficienza a livello europeo dal team Etica e Conformità, sono state elogiate nel corso dell’audit: sistemi di allerta, prevenzione nell'ambito degli acquisti, dei team di vendita e delle Risorse umane", commenta Franck Lebeugle, Ceo di AFNOR Certification.