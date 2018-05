4 maggio 2018- 16:37 Alstom: treno a celle a combustibile idrogeno vince GreenTec Mobility Award 18

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - Il Coradia iLint di Alstom, il primo treno regionale del mondo a celle a combustibile idrogeno ha vinto il premio GreenTec Award 2018 nella categoria Mobility by Schaeffler. Oggi, il premio è stato ufficialmente conferito ad Alstom nel sito produttivo di Salzgitter, in Germania, dove si è svolta una cerimonia dedicata, prima del gran gala di premiazione, che si terrà a Monaco il 13 maggio."Siamo molto onorati di ricevere questo premio. Con Coradia iLint, Alstom è il primo produttore ferroviario del mondo ad avere realizzato una tecnologia completamente a zero emissioni per la produzione in serie", sottolinea Jörg Nikutta, Managing Director di Alstom in Germania e Austria. "Abbiamo raggiunto un traguardo ben più importante di questo: una concezione innovativa di mobilità che è al tempo stesso sostenibile e competitiva e che riguarda non solo i treni e le attività di service, ma anche l’infrastruttura necessaria per alimentarli", aggiunge.Il Coradia iLint è un treno regionale a zero emissioni ed offre un’alternativa ai treni diesel sulle linee ferroviarie non elettrificate, che attualmente ammontano a più del 40% del network ferroviario tedesco. Alimentate da una cella combustibile che trasforma l’idrogeno in energia elettrica, il Coradia iLint rilascia solo vapore. Il treno entrerà in servizio regolare sulla tratta Cuxhaven-Bremervörde nel 2018.