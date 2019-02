6 febbraio 2019- 16:51 Alstom-Siemens: Philippe, 'decisione Ue sbagliata, brutto colpo a industria'

Parigi, 6 feb. (AdnKronos) - "La decisione della Commissione Ue è una cattiva decisione. E' un brutto colpo all'industria europea. E' una decisione che mi sembra sia stata presa su delle base sbagliate. Non posso essere più chiaro". Così il primo ministro francese, Edouard Philippe nel corso del 'Question Time' all'Assemblée Nationale, la Camera dei Deputati francese dopo che la Commissione Ue oggi ha bocciato la fusione tra Alstom e Siemens.Per Philippe "è ancora un po' presto" per capire l'impatto di questa decisione sulle aziende coinvolte ma, rileva, "Alstom è una grande azienda che ha le risorse per pensare al suo futuro, pianificare una strategia. Ho fiducia nell'industria francese".Per il primo ministro francese "bisogna ricostruire il diritto alla concorrenza in Europa. La Commissione Ue non ha voluto prendere in considerazione la questione del mercato mondiale integrando l'Asia e la Cina mentre questa area è chiusa all'industria europea. E' stravagande. E' una concezione estremamente antica". Per Philippe il futuro dell'industria francese "è nell'ambito di un'industria europea".