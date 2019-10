14 ottobre 2019- 19:14 Alto Adige: Gasparri, 'governo vigili, presenterò mozione al Senato'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - “Presenterò una mozione al Senato per richiamare tutte le autorità nazionali e del territorio al rispetto della Costituzione. La denominazione Alto Adige non può essere né abolita, né provvisoriamente cancellata". Lo annuncia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Oltre che nella storia, questa denominazione -sottolinea- è scritta nella nostra Costituzione. Chi ha fatto questo errore nel Consiglio provinciale di Bolzano faccia dei passi indietro. Bene farà il governo a vigilare. Ma siccome del governo non ci fidiamo e delle autorità locali purtroppo ancora meno, visto che hanno fatto un errore che loro stessi oramai giudicano come tale, chiederemo che sia il Senato, votando una mozione, a pronunciarsi su questo tema, che riguarda principi fondamentali della Repubblica Italiana”.