6 novembre 2018- 15:20 Altroconsumo al Web Summit

Roma, 6 nov. - (AdnKronos) - Debutta al Web Summit in programma fino all’8 Novembre a Lisbona Euroconsumers, gruppo internazionale di organizzazioni di consumatori, che vede fra i membri l'italiana Altroconsumo. Al Web Summit, uno dei principali eventi che coinvolgono l’industria e le nuove spinte imprenditoriali, la tecnologia, l’innovazione, nello stand di Euroconsumers saranno ospitati confronti tra imprese e consumatori su temi caldi quali i big data, i virtual assistant e i servizi in streaming. Tra gli ospiti attori del mercato in prima linea in questi ambiti sfidanti come Microsoft, per esempio. La squadra di Euroconsumers è composta da rappresentanti dall’Italia, Portogallo, Spagna, Belgio, Brasile per contribuire alla costruzione di valore per i consumatori in coerenza con quanto avviene tra le imprese e le piattaforme, al di là dei confini in un mercato digitale. Lo speciale coffee corner di Eurconsumers al Summit sarà il punto d’incontro naturale tra cittadini e mercato, dove sarà possibile conoscere direttamente i protagonisti della trasformazione digitale.Per Marco Pierani, Director of Public Affairs & Media Relations Euroconsumers: "Essere al Web Summit è un’opportunità unica e imperdibile per affrontare le esigenze di una nuova, diversa collaborazione, più dinamica, tra gli attori principali del mercato digitale e i consumatori, sempre più protagonisti nei nuovi scenari che vanno disegnandosi. Vogliamo promuovere un ecosistema digitale più equilibrato, dove convivano il rispetto dei diritti dei consumatori e una più ampia condivisione dei benefici indotti dallo sviluppo digitale. Oggi nessun prodotto o servizio può essere sviluppato senza l’utilizzo dei dati dei consumatori e non c’è reale innovazione se non si producono effetti positivi che beneficino i consumatori finali, i cittadini.”