11 settembre 2019- 13:46 Alzheimer: 66 mila malati in Veneto (4)

(AdnKronos) - “L’Alzheimer Fest è un evento di festa nel quale si festeggiano le persone, non certo la malattia – spiega l’assessore Lanzarin – Gli eventi e le iniziative in programma a Treviso, tra musica e arte, medicina e poesia, cucina e laboratori creativi, faranno toccare con mano che Alzheimer e demenze non cancellano la vita e le emozioni e che le migliori strategie per contrastare una patologia che ancora non ha cure sono la prevenzione e una comunità amica e solidale ”.“L’Alzheimer è una malattia che più di altre chiede amore e tenerezza – è il messaggio finale degli ‘inventori’ dell’Alzheiemer fest - I malati sentono se sono trattati con amore e i caregiver hanno bisogno di non sentirsi soli. La medicina ci insegna che, più dei farmaci, sono le relazioni e l’amore a produrre salute e benessere”, conclude.