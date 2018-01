AMANDA STRAPAGATA PER PARLARE DEL DELITTO DI MEREDITH

Londra, 27 gen. (AdnKronos) - Oltre 9mila dollari di compenso per parlare del caso Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007: è quanto percepirà la 30enne Amanda Knox che ha firmato un impegno con un'agenzia per un 'tour' nei college americani durante il quale ha in programma di spiegare come sia stata assolta due volte per l'omicidio della 21enne Kercher, studentessa di Coulsdon, nel Surrey, trovata morta nell'appartamento di Perugia che condivideva con Knox. Lo scrive il Daily Mail. La decisione di Amanda di fare un ciclo di conferenze sul delitto di Perugia non è stata ben accolta da Francesco Maresca, l'avvocato della famiglia Kercher, che, secondo quanto scrive il Daily Mail, ha dichiarato: "La Knox dovrebbe pensare alla sua vita senza continuare a tornare su questo triste caso, dal quale lei è stata l'unica a trarre profitto sia in termini di fama sia di denaro".