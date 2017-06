AMATRICE, ARRIVA LA PRIMA LAVANDERIA MOBILE IN ITALIA /VIDEO

13 giugno 2017- 15:19

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Una nuova lavanderia mobile, la prima in Italia, dotata di lavatrici e asciugatrici, a disposizione delle popolazioni colpite dal sisma della zona di Amatrice, per aiutare chi è ancora in difficoltà nella vita quotidiana. Il progetto, presentato nella sede della Croce Rossa Italiana a Roma, è il frutto della collaborazione tra Whirlpool Corporation e Cri che aumenta così la sua capacità di risposta sul campo, con una vettura unica nel suo genere (VIDEO). Nell’immediato, la lavanderia mobile fornirà un aiuto pratico alle comunità delle frazioni più isolate del Comune di Amatrice mentre in futuro il mezzo potrà essere impiegato in attività di sostegno per i senza dimora di tutta la regione, rimanendo a disposizione per tutte le eventuali emergenze future.Il veicolo è stato realizzato grazie ad una donazione complessiva di Whirlpool di 170mila euro, raccolti con il contributo dei dipendenti Whirlpool in Italia che hanno donato parte del proprio salario a sostegno delle attività della Croce Rossa Italiana. I fondi così raccolti, pari a 85.000 euro, sono stati poi raddoppiati da Whirlpool. La collaborazione tra Whirlpool Corporation e Croce Rossa Italiana proseguirà con la donazione di altre lavanderie mobili che aiuteranno la Cri nelle sue attività in favore delle persone più svantaggiate e vulnerabili.“Con questo progetto si rinnova il nostro impegno in attività tese a rispondere ai bisogni e alle aspettative della comunità dove operiamo. Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con la Croce Rossa Italiana, un’eccellenza di volontari e professionisti al servizio dei cittadini - ha dichiarato Esther Berrozpe Galindo, Presidente di Whirlpool EMEA e Vice Presidente Esecutivo di Whirlpool Corporation. “La risposta dei nostri dipendenti è stata straordinaria: ci auguriamo che anche grazie al nostro supporto sia possibile contribuire alla ricostruzione della quotidianità familiare delle comunità colpite”. “L’impegno di Croce Rossa Italiana è da sempre essere al servizio delle persone in difficoltà, fornendo un aiuto concreto sia per le grandi, sia per le piccole questioni. È grazie al lavoro fatto in questi anni, che grandi realtà come Whirlpool hanno deciso di fornire il loro prezioso contributo” ha commentato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana. “Voglio personalmente ringraziare chi ha deciso di donare una parte del proprio stipendio per la realizzazione di questo straordinario veicolo - ha aggiunto Rocca- che sarà utile per le popolazioni colpite dal sisma e permetterà anche in futuro alla Croce Rossa di rispondere in maniera ancora più capillare a ogni esigenza riscontrata sul territorio nazionale”.Alla presentazione a Roma sono intervenuti anche Adriano De Nardis, presidente della Croce Rossa Italiana Lazio e Alessandro Magnoni, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Whirlpool. “La lavanderia mobile è un progetto importante a cui teniamo molto e che nasce dall’emergenza del sisma nel Lazio e nel Centro Italia per venire incontro alle popolazioni che hanno ancora difficoltà anche nello svolgere le attività della vita quotidiana” spiega De Nardis. “Grazie a Whirlpool che ci ha donato questo mezzo molto innovativo che ci permetterà ora di mettere a disposizione lavatrici e asciugatrici nell’immediato per le persone colpite dal sisma e nel futuro per tutte le emergenze del Lazio”. “Immediatamente dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia abbiamo deciso di dare impulso alla partnership con Croce Rossa Italiana istituita nel 2015 – afferma Magnoni – Dobbiamo ringraziare tutte le migliaia di volontari che ogni giorno sono sul campo per fronteggiare le calamità naturali e anche grazie a tutti i nostri dipendenti che ancora una volta hanno dimostrato la loro generosità nel voler contribuire alla realizzazione di questo mezzo unico, in Italia e nel mondo, un mezzo – conclude - che da oggi verrà utilizzato per aiutare le popolazioni colpite dal sisma e che potrà contribuire a rinnovare il parco autovetture della Croce Rossa Italiana”.