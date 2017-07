AMATRICIANA CANDIDATA A PATRIMONIO DELL'UNESCO

29 luglio 2017- 19:19

(AdnKronos) - "Oggi era importante essere ad Amatrice, per dire innanzitutto grazie ai tanti cittadini che hanno contribuito e per continuare a dare una mano a costruire passo dopo passo il futuro di queste comunità e di queste terre straordinarie". Così il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina presente all'inaugurazione del Polo della Ristorazione di Amatrice. "Abbiamo completato i pagamenti degli aiuti diretti straordinari aggiuntivi per oltre 3800 agricoltori e allevatori delle terre colpite, per un impegno totale di 28 milioni di euro. Nel contempo - ha aggiunto Martina - stiamo seguendo il progetto del riconoscimento dell'amatriciana come specialità tradizionale garantita (Stg) e oggi possiamo anche informare che è nostra intenzione candidare la tradizione amatriciana a patrimonio Unesco nell'ambito degli obiettivi del 2018, anno che come governo abbiamo voluto dedicare al cibo italiano"..