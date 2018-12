12 dicembre 2018- 10:17 Amazon: 2mila posti stabili in Italia nel 2018

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Amazon ha creato oltre 2mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia nel 2018, con occupati cresciuti più del 50%: dai 3.500 dipendenti del 2017 si è arrivati agli oltre 5.500 di oggi. E' quanto ricorda il gruppo, che ha investito più di 800 milioni di euro in Italia solo nel 2018 per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro dal lancio nel 2010."I posti di lavoro creati da Amazon e gli investimenti sono mirati supportare sempre meglio i clienti, le imprese e i piccoli produttori locali che utilizzano servizi come Logistica di Amazon o vendono sulla vetrina Made in Italy di Amazon per far crescere le loro attività ed esportare i prodotti italiani in tutto il mondo", sottolinea il gruppo. I 2mila nuovi assunti sono dislocati in diverse aree del Paese, da Milano a Passo Corese (Rieti), da Vercelli a Castel San Giovanni e Cagliari. Secondo Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, "è ancora il day one per Amazon in Italia e continueremo a lavorare sodo per offrire il miglior supporto possibile ai clienti e per aiutare i produttori e gli imprenditori locali a continuare ad avere successo in Italia e nel mondo".