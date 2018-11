6 novembre 2018- 19:09 Amazon: apre il suo primo pop-up store a Milano

Milano, 6 nov. (AdnKronos) - Amazon apre il suo primo pop-up store in Italia. Sarà a Milano, dal 16 al 26 novembre, in occasione della settimana del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Natale. E' una location di oltre 500 metri quadrati in via Dante 14, nel cuore della città. Gli showroom innovativi di Amazon apriranno anche a Londra, Parigi, Madrid, Berlino e Amsterdam.Amazon Loft for Xmas darà la possibilità, a tutti coloro che lo desiderano, di toccare con mano per la prima volta moltissimi prodotti delle categorie disponibili su Amazon.it: Garmin, HP, P&G, Disney, Lego, Sony, Microsoft e Clementoni sono solo alcuni dei brand presenti, oltre ai dispositivi Amazon tra cui gli eReader Kindle, i tablet Fire e gli altoparlanti intelligenti Amazon Echo con integrato il servizio vocale Amazon Alexa, quest’ultimi lanciati in Italia lo scorso 24 ottobre. Nell’area “camera da letto” sarà inoltre presente una selezione speciale di tutti i private brand di Amazon Moda: find., Iris & Lilly, Truth & Fable, Meraki e il più recente Aurique. A ogni articolo esposto sarà associato uno Smile Code attraverso il quale i visitatori potranno effettuare l’acquisto dello stesso direttamente dall’app di Amazon.