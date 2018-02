AMAZON: ASSOCONSULT, SFIDA è LAVORO QUALITà BASATO SU MERITO

2 febbraio 2018- 13:51

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - "L'’innovazione è sempre volta a semplificare il lavoro di attività a minor valore aggiunto, mentre la scelta tanto discussa del brevetto di Amazon, se vero, sostituirebbe le attività proprie dell’operatore logistico, che diventerebbe un robot alle dipendenze del digitale e non il contrario come dovrebbe essere". A sottolinearlo è Carlo Capè, presidente Assoconsult e ad Bip – Business Integration Partners."Concordo -afferma Capè - quindi con quanto affermato dal presidente Gentiloni in merito. La sfida che Assoconsult, e le società che ne fanno parte, porta avanti è quella di un lavoro di qualità basato sul merito e sulla partecipazione responsabile di tutti i colleghi consulenti". "Le politiche che stiamo promuovendo sono rivolte - spiega Capè - ad un minor controllo dei propri dipendenti e maggiore condivisione degli obiettivi, il remote working, l’assenza di badge, riconoscimenti legati agli obiettivi sono solo alcuni degli strumenti che stiamo adottando per avere persone serene e motivate diminuendo l’assenteismo, favorendo la collaborazione tra colleghi, migliorando le performance dei singoli”.