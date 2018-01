AMAZON: CHIAMPARINO, NUOVO SITO IN PIEMONTE CONFERMA VALORE TERRITORIO

9 gennaio 2018- 11:10

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Questa buona notizia è l'ulteriore conferma di come il Piemonte sia un territorio dove valga la pena investire, un luogo di innovazione e di competenze, che fra tutti gli altri viene scelto come contesto più favorevole per grandi operazioni da parte di importanti aziende multinazionali". Ad affermarlo in una nota è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commentando l'apertura a Torrazza Piemonte del quarto centro di distribuzione in Italia di Amazon. L'investimento nel nuovo sito è di 150 milioni e si prevede che saranno creati 1.200 posti di lavoro entro tre anni dal lancio."Annunci come quelli di Amazon non avvengono per caso, ma sono conseguenza di un sistema di relazioni serio e affidabile, che si costruisce e rafforza nel tempo", conclude Chiamparino.