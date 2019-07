2 luglio 2019- 12:46 Amazon: entra in funzione nuovo deposito di smistamento di Verona

Verona, 2 lug. (AdnKronos) - Il centro di smistamento Amazon di Verona è entrato ufficialmente in funzione. Lo ha annunciato questa mattina l’azienda nel corso di una visita del sito, a cui ha partecipato il sindaco di Verona Federico Sboarina, accompagnato da Fabrizio Sarti, responsabile del deposito di smistamento e Eric Véron di Vailog, l’azienda che ha realizzato l’edificio.La nuova struttura consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, soprattutto nell’area nel Nord-Est del Paese, garantendo consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione.Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 8.500 metri quadrati, creerà nei prossimi anni circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino. I fornitori di servizi di consegna assumeranno più di 150 autisti a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon nel Nord-Est.