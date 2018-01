AMAZON: FIST CISL, A ESPANSIONE CORRISPONDA APERTURA CON RAPPRESENTANZE

9 gennaio 2018- 13:04

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "La crescita di Amazon nel nostro Paese è senz’altro una notizia positiva. Il nostro auspicio è che Amazon riconosca l’opportunità del confronto con i sindacati sull’organizzazione del lavoro riferito a turnazioni, orari e flessibilità, partecipazione e salario variabile legato ai risultati aziendali, tematiche necessariamente da ricondurre nell’ambito di una contrattazione integrativa che trovi applicazione per le migliaia di lavoratori dipendenti e in somministrazione". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Fist Cisl, Pierangelo Raineri, commentando il nuovo centro di distribuzione di Amazon.Per la categoria cislina, rileva Raineri, "sarà anche necessario parallelamente rinnovare la contrattazione nazionale di settore per definire le nuove figure professionali nell’era della digitalizzazione".Alla contrattazione nazionale del commercio turismo e servizi, conclude il sindacalista, "spetterà il compito di governare i processi di automazione che avranno bisogno di figure professionali ad hoc, regolamentate da moderni sistemi di classificazione del personale nei contratti nazionali in una nuova organizzazione del lavoro che vedrà emergere le funzioni di controllo affidate al personale qualificato".