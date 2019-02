26 febbraio 2019- 12:56 Amazon: Furlan, 'sostegno a sciopero driver, far rispettare contratti e dignità'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Pieno sostegno allo sciopero di oggi dei driver lombardi che consegnano i pacchi di Amazon. Bisogna far rispettare i contratti e tutelare la dignità di tutti i lavoratori della gig economy. No ad ogni forma di sfruttamento, a carichi di lavoro eccessivi, a mancata sicurezza". Lo scrive su twitter il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo la propria solidarietà ai lavoratori addetti alla consegna dei pacchi di Amazon che oggi sono in sciopero in Lombardia, un territorio che vale il 60% del mercato italiano.