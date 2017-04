AMAZON: LA SOCIETà, IN OGNI PAESE PAGHIAMO TUTTE IMPOSTE DOVUTE

28 aprile 2017- 19:38

Milano, 28 apr. (AdnKronos) - "Amazon paga tutte le imposte che sono dovute in ogni Paese in cui opera. Le imposte sulle società sono basate sugli utili, non sui ricavi, e i nostri utili sono rimasti bassi a seguito degli ingenti investimenti e del fatto che il business retail è altamente competitivo e offre margini bassi". E' quanto si comunica da Amazon dopo che la Guardia di finanza di Milano ha contestato al gruppo dell'ecommerce una presunta evasione fiscale da 120-130 milioni di euro."Abbiamo investito in Italia più di 800 milioni di euro dal 2010 e attualmente abbiamo una forza lavoro a tempo indeterminato di oltre 2mila dipendenti.”