AMAZON: LANCIA CONTEST CON IED PER RIDISEGNARE SPAZI LAVORO E DEPOSITI

13 luglio 2017- 12:28

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - Amazon lancia la prima edizione degli 'Amazon Design Awards', iniziativa realizzata in partnership con l’Istituto Europeo di Design di Milano e rivolta agli studenti iscritti al Master di Interior Design dell’anno accademico 2016/2017. Gli studenti, suddivisi in cinque gruppi, avranno il compito di sviluppare un progetto con idee innovative e suggerimenti su come migliorare e ottimizzare gli ambienti lavoro dei depositi di smistamento. Il prossimo settembre tutti i gruppi presenteranno lo stato di avanzamento dei propri progetti, cui seguirà, nella seconda settimana di dicembre, la presentazione dei lavori finali. Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria mista composta da manager di Amazon e docenti della Scuola Master Ied Milano, che valuteranno l’innovazione, la funzionalità, la metodologia e l’aderenza delle idee proposte rispetto ai valori dell’azienda.Il gruppo che realizzerà il progetto migliore sarà premiato con un viaggio a Seattle presso il quartier generale di Amazon dove, dopo aver visitato la sede dell’azienda e alcune delle sue strutture più innovative, avrà la possibilità di presentare il proprio lavoro dinanzi ai brand specialist Amazon. I componenti dei gruppi che si classificheranno al secondo e terzo posto saranno invece premiati con dei dispositivi Kindle.