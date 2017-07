AMAZON: LANCIA CONTEST CON IED PER RIDISEGNARE SPAZI LAVORO E DEPOSITI (2)

13 luglio 2017- 12:28

(AdnKronos) - Oltre alla collaborazione con lo Ied di Milano, Amazon è al momento impegnata nel lancio della seconda edizione degli Amazon Innovation Awards, contest dedicato all’innovazione dei processi logistici che, dopo il successo della prima edizione con il Politecnico di Milano, quest’anno coinvolgerà anche il Politecnico di Torino, l’Università di Torino e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Inoltre, lo scorso aprile, Amazon ha lanciato insieme all’Università di Udine l’iniziativa di solidarietà 'UnEbook per Amatrice' con l’obiettivo di donare una biblioteca digitale agli abitanti della cittadina. L’azienda ha inoltre recentemente stanziato delle borse di studio, sempre in collaborazione con l’ateneo friulano, per consentire a cinque studenti residenti nell’area colpita dal sisma dello scorso agosto di frequentare la summer school 'Gemona: epicentro di saperi – edizione 2017'.