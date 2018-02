AMAZON: RENZI, NON SI PUò FARE E NON C'ENTRA NULLA CON JOBS ACT

8 febbraio 2018- 18:57

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - La vicenda del braccialetto Amazon "non c'entra niente con il Jobs Act" e "non si può fare in Italia". Lo dice Matteo Renzi a Carta Bianca su Rai 3. "In Italia non si può fare, punto. La legislazione italiana non permette questo. Di Maio dice che lo permette il Jobs act? Basterebbe che le leggesse le leggi, che le capisse....".