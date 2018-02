AMAZON: SACCONI, DIALOGO SENZA PREGIUDIZI SULLE TECNOLOGIE

1 febbraio 2018- 19:44

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "La polemica preventiva su Amazon ci ricorda che l’evoluzione dei device interconnessi è un processo inevitabile nella organizzazione della produzione e del lavoro. Già oggi un banale telefonino aziendale può consentire elementari modalità di monitoraggio del lavoratore". Lo afferma in una nota il presidente della Associazione Amici di Marco Biagi, Maurizio Sacconi."Ogni tecnologia porta con sé anche possibili abusi ma proprio per questo azienda e lavoratori dovrebbero trasparentemente discuterne con animo aperto per arrivare a condividere obiettivi di sicurezza del lavoro, di produttività e di incrementi salariali connessi. Quindi niente pregiudizi e niente imposizioni unilaterali", conclude Sacconi.