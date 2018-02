AMAZON: SOCIETà, RISPETTIAMO IN MANIERA RIGOROSA REGOLAMENTAZIONI

1 febbraio 2018- 21:36

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "I brevetti impiegano anni per essere approvati e non necessariamente riflettono gli sviluppi attuali che stanno avendo i nostri prodotti e servizi. Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo introdotto diverse innovazioni tecnologiche per supportare i nostri dipendenti durante il loro lavoro e rendere i processi più semplici ed efficaci. In tutti i Paesi in cui operiamo rispettiamo in maniera rigorosa tutte le regolamentazioni in materia di lavoro". Così in una nota Amazon in merito all'idea brevettata per velocizzare le operazioni di consegne che prevede braccialetti 'intelligenti' per i dipendenti in grado di monitorarne le attività.