AMAZON: UGL, USO BRACCIALETTI SIGNIFICA RIDURRE AD AUTOMI LE PERSONE

1 febbraio 2018- 20:01

Roma, 1 feb.(AdnKronos) - "In merito alla notizia secondo la quale nei propositi di Amazon vi sarebbe la volontà di ridurre definitivamente ad automi le persone (il braccialetto elettronico) che con Amazon hanno ‘almeno un lavoro’, e pertanto debbano accettare un progetto di disumanizzazione, possiamo solo dire serenamente, a seguito dell’esperienza di assistenza sindacale che da due anni garantiamo ai lavoratori del sito piacentino, che la cosa non ci meraviglia". Ad affermarlo in una nota è Pino De Rosa, Segretario Ugl Terziario Emilia Romagna."Si tratta -spiega- in buona sostanza di un metodo tecnologicamente evoluto per fare qualcosa di molto simile a quello che già accade quotidianamente. Il dato veramente significativo è che di fronte a codeste strutture nessuno può più tacere. Il merito è di quei lavoratori, per lo più giovani, che hanno avuto il coraggio di associarsi alle organizzazioni sindacali e di alzare il capo nei confronti della multinazionale, non solo per loro, ma per il futuro di tutti i lavoratori italiani. Senza lo sciopero del black friday, oggi quello di cui parliamo non sarebbe una notizia".